Juventus styrtbløder efter CL-exit

Kursen på aktier i fodboldklubben Juventus lider under klubbens overraskende Champions League-exit mod Ajax tirsdag aften.

Da handlen på børsen i Milano blev åbnet onsdag morgen, dykkede kursen ifølge AFP med 21 procent. Senere rettede den sig en smule, så den klokken 9.30 var 17,7 procent lavere end dagen før.

Juventus vandt senest Champions League helt tilbage i 1996, men håbet om atter at nå helt til tops i den prestigefyldte turnering voksede, da man i sommer hentede Cristiano Ronaldo i Real Madrid.

Torino-klubben klarede sig relativt problemfrit igennem gruppefasen, men fik en kraftig advarsel i ottendedelsfinalen mod Atlético Madrid.

Spanierne vandt den første kamp på eget græs med 2-0, inden Juventus med en kraftanstrengelse fik vendt slaget med en 3-0-sejr i returkampen.

I kvartfinalen blev et ungt og undertippet Ajax-hold dog for stor en mundfuld. Efter 1-1 i Amsterdam vandt hollænderne tirsdag 2-1 i Torino og sikrede sig adgang til semifinalen.

På den baggrund er det formentlig en fattig trøst for Juventus, at klubben er på nippet til at vinde det italienske mesterskab for ottende gang i træk.

Se også: 'Verdens bedste' latterliggjort: - Pinligt

Dansk pragtkamp: Ren perfektion i triumf

Se også: Barca-boss afviser Neymar: Ham her er meget bedre