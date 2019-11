Juventus tager førstepladsen med smal sejr over Milan

Det lignede længe en halvkedelig omgang 0-0, men i slutfasen fik indskiftede Paulo Dybala scoret, og det var nok for Juventus.

Scoringen betød, at mesterholdet hjemme vandt 1-0 over AC Milan, der egentlig havde fortjent et point.

Med sejren spillede Juventus sig på førstepladsen i Serie A med et enkelt point mere end Inter, der lørdag slog Verona.

Juventus topper med 32 point med Inter lige i hælene, og derefter er der et spring ned til Lazio, der på tredjepladsen har 24 point ligesom Cagliari.

For Milan ser det helt anderledes tungt ud med sæsonens syvende nederlag.

Milan ligger nummer 14 med 13 point.

Cristiano Ronaldo var tvivlsom inden opgøret med knæproblemer, men han var med fra start.

Ronaldo gjorde dog ikke meget væsen af sig, og efter en time blev den portugisiske stjernespiller skiftet ud.

Ind kom i stedet Paulo Dybala, og kort efter kom Gonzalo Higuain til en mulighed, men han kunne ikke nå at få kontrol over bolden.

Indskiftningen skulle dog vise sig at give bonus, da Dybala bankede bolden i det lange hjørne og Juventus foran 1-0 i det 77. minut.

Argentineren tog et fikst træk og smækkede til bolden med sin højre fod, og den strøg forbi Milan-keeper Gianluigi Donnarumma.

I tillægstiden var Dybala lige ved at gentage bedriften, men denne gang klarede Donnarumma flot.

Tidligere søndag scorede Andreas Cornelius i tillægstiden, da Parma slog AS Roma 2-0.

