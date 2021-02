Juventus tager pligtsejr og rykker op på tredjepladsen

Med hjælp fra en storspillende Cristiano Ronaldo er Juventus nyt hold på tredjepladsen i Serie A.

Portugiseren var med to mål med til at sikre Juventus en sikker 3-0-sejr over oprykkerne fra Crotone. Med sejren går Juventus forbi Roma i tabellen, men har stadig otte point op til Inter på førstepladsen.

Resultatmæssigt har sæsonen været skuffende for Andre Pirlos tropper, som har vundet Serie A de seneste ni sæsoner. Derfor var en sejr over Crotone påkrævet for at holde Juventus inde i titelkampen.

Den første halve time var næsten begivenhedsløs, men så fik Cristiano Ronaldo sat gang i kampen.

Et hårdt, fladt indlæg fandt Ronaldo på bageste stolpe, men Juventus-topscoreren fik usædvanligt dårlig ramt på bolden og brændte den store chance.

Få minutter senere var Aaron Ramsey tæt på, da han sendte et hovedstød på overliggeren.

Så gik den ikke længere for Serie A-bundproppen, og seks minutter før pausefløjt gjorde Ronaldo det til 1-0 på et flot hovedstød.

Kun fem minutter senere kunne den portugisiske angriber score kampens andet mål og sit sæsonmål nummer 18 i Serie A, da han igen steg til vejrs og sendte kuglen forbi Crotone-målmanden.

Ronaldo kunne med 2-0-målet gå forbi Inter-angriberen Romelu Lukaku, som inden opgøret lå øverst på topscorerlisten med 17 mål.

Crotone kom ud til anden halvleg med et offensivt udtryk, og flere gange var der optræk til chancer, men det blev aldrig farligt for gæsterne.

I det 66. minut udbyggede Juventus i stedet føringen ved amerikanske Weston McKennie, som flugtede en nedfaldsbold i nettaget.

Juventus sad derefter på spillet og var tæt på at score yderligere, men kampen endte 3-0.

Det begynder at se meget svært ud for bundproppen Crotone, som har otte point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.