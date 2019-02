Juventus tromler videre i Serie A

En sejr til Juventus over Frosinone i Serie A fredag aften var nok et godt bud på forhånd, og sådan gik det da også.

Hjemme i Torino sørgede Juventus for at holde sit faste greb om ligaen med en 3-0-sejr.

Dermed topper mesterholdet ligaen med 66 point og for en kamp mere er der hele 14 point ned til Napoli, der søndag møder Torino.

Inter er for samme antal kampe 23 point efter Juventus på tredjepladsen, mens Milan har hele 27 point på fjerdepladsen op til suveræne Juventus.

En hurtig scoring på et drøn uden for feltet af Paulo Dybala efter oplæg fra Cristiano Ronaldo sørgede efter seks minutter for 1-0 til Juventus.

Efter 17 minutter blev det endnu være for gæsterne, der ligger næstsidst i rækken, da Leonardo Bonucci fra tæt hold øgede til 2-0 efter et hjørnespark.

Bolden havde først taget overliggeren og dumpede ned foran Bonucci, der nemt scorede.

Med en time igen afsluttede Ronaldo sikkert et angreb, og verdensstjernen bragede bolden i mål til 3-0 på et fladt skud.

Juventus er dermed fortsat ubesejret i Serie A efter 24 runder, og klubbens jagt på det ottende mesterskab i træk i Italien har i denne sæson budt på tre uafgjorte kampe ude over alle sejrene.

