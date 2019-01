Juventus tromler videre med sikker sejr i Serie A

Juventus tog endnu en sejr i den bedste italienske fodboldrække, da Chievo mandag på hjemmebane blev slået med de komfortable cifre 3-0.

Med sejren har Cristiano Ronaldo og co. igen ni point ned til Napoli på andenpladsen i Serie A. Napolitanerne nåede dermed kun at have seks point op til Juventus i et døgns tid, efter at de søndag slog Lazio.

Brasilianske Douglas Costa åbnede målkontoen mandag med et flot langskud efter 13 minutter.

Lige inden pausen fordoblede Emre Can føringen, da han efter en smart aflevering af Paulo Dybala blev spillet fri i feltet, så tyskeren med en flad afslutning kunne sende bolden forbi målmand Stefano Sorrentino.

Cristiano Ronaldo kunne være kommet på måltavlen otte minutter inde i anden halvleg, men den portugisiske superstjerne brændte fra straffesparkspletten.

I stedet var det forsvarsspilleren Daniele Rugani, der gjorde det til kampens slutresultat, da han med små ti minutter tilbage headede et frispark i mål.

Juventus har nu vundet 18 ud af 20 kampe i ligaen. De forsvarende mestre har endnu ikke tabt.

Tidligere mandag vandt AC Milan 2-0 over Genoa. Milaneserne ligger på fjerdepladsen i Serie A.

Se også: Overraskende: Barcelona henter spektakulær midtbane-profil

Se også: Danskerklub ansætter ny tysker som cheftræner

Arsenal-legender: Özil skal væk fra klubben