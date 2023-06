Juventus vil trække sig fra European Super League

Planen om at etablere udbryderligaen European Super League (ESL) lider endnu et knæk.

Tirsdag meddeler den italienske storklub Juventus på sin hjemmeside, at den vil indlede en drøftelse med de tilbageværende ESL-klubber om at forlade projektet.

Forlader Juventus ESL, vil de spanske giganter Real Madrid og FC Barcelona være de eneste tilbageværende klubber i det indtil videre fejlslagne projekt for at få en lukrativ udbryderliga i europæisk fodbold.

I april 2021 meddelte 12 europæiske storklubber, at de ville etablere European Super League, men efter massive fanprotester blev projektet afblæst to døgn senere, da klubberne faldt fra som fluer.

De øvrige ni ESL-klubber var AC Milan, Inter, Atlético Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal og Tottenham.

Mens de ni klubber var hurtige til at trække sig, har Juventus været igennem en stor udskiftning i klubledelsen og en penibel sag om en regnskabsteknisk finte, før klubben har meddelt, at den arbejder frem mod at trække sig fra ESL.

Tidligere Juventus-formand Andrea Agnelli var i mediebilledet den mest dedikerede fortaler for ESL-projektet, som han trods stor modstand nægtede at opgive. Agnelli og resten af klubbens tidligere bestyrelse blev tvunget til at trække sig i november sidste år.

Juventus' sandsynligvis snarlige farvel til European Super League bliver mødt med hånlig tilfredshed af Javier Tebas, der er præsident for La Liga og stærk modstander af European Super League.

- Lad de sidste to lukke døren og slukke lyset, skriver han på Twitter ledsaget af et foto af klubledere fra Juventus, Real Madrid og Barcelona.