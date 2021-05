Kæmpe brøler: Risikerer straf

Nogle af Christian Eriksens holdkammerater i Inter har tilsyneladende dummet sig og kan nu blive straffet.

Den italienske avis Corriere della Sera skriver således, at det lokale politi i Milano natten til torsdag blev tilkaldt til et hotel i byens midte, hvor stjerneangriberen Romelu Lukaku holdt en fødselsdagsfest efter Inters sejr over Roma.

I alt skal 24 personer have deltaget ved festen, og af dem var der ifølge avisen tre af Romelu Lukakus holdkammerater: Achraf Hakimi, Ivan Perisic og Ashley Young.

Også hotellets direktør deltog i festen, som han efter sigende også arrangerede.

Det kan resultere i sanktioner mod de involverede. På grund af coronaviruspandemien er der nemlig udgangsforbud i Italien mellem klokken 22.00 og 05.00. De regler har Lukaku og kompagni altså brudt.

I en meddelse fra politiet ifølge Goal vil de involverede blive straffet.

Inter har netop vundet det italienske mesterskab, og Romelu Lukaku har været en af deres allerstørste profiler med 22 fuldtræffere på 34 ligakampe.