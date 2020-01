Kæmpe drop i derby

11 sejre i træk blev det til i denne omgang for italienske Lazio, der søndag måtte nøjes med 1-1 i lokalbraget i Rom mod AS Roma.

Dermed glippede Lazio muligheden for at hente yderligere ind på Inter, som tidligere søndag skuffede med sin tredje uafgjorte kamp i træk i ligaen, da det hjemme blev 1-1 mod Cagliari.

Juventus topper med 51 point inden udekampen mod Napoli senere søndag, og Inter følger efter med 48 point.

Lazio har 46 point på tredjepladsen, mens Roma på fjerdepladsen er syv point efter lokalrivalen.

Der stod et par blege målmandspræstationer bag begge scoringer i Rom, og efter 26 minutter var det Lazio-keeper Thomas Strakosha, der så skidt ud.

Han gik langt ud af sit mål for at afværge en situation, hvor Edin Dzeko alligevel nåede højest og med baghovedet via den ene stolpe headede bolden i mål til 1-0-føring.

Otte minutter senere fumlede Roma-målmand Pau Lopez så efter et hjørnespark, hvor han to gange forsøgte at bokse bolden væk med en hånd.

Det mislykkedes totalt, og Lazios Francesco Acerbi kunne næsten på mållinjen sende bolden over stregen til 1-1.

Dommeren havde i første omgang fløjtet for straffespark til Roma, da Justin Kluivert faldt omkuld i feltet fem minutter efter pausen, men efter at have set video af situationen, blev dommen ændret.

Dzeko kom til en mulighed efter endnu en omgang håbløst målmandsspil af Strakosha 20 minutter før tid, men opgøret endte uden flere mål.

Inters 1-1-kamp hjemme mod Cagliari sluttede særdeles kaotisk, da Lautaro Martinez i tillægstiden først fik gult kort og lige efter så rødt. I begge tilfælde for brok.

I slutfasen var Inters udskiftningsbænk helt oppe at køre, og reservekeeper Tommaso Berni fik også et rødt kort.

Lautaro Martinez bragte ellers planmæssigt Inter foran med sin 11. ligascoring i sæsonen efter næsten en halv time, da han headede bolden i mål efter oplæg fra Ashley Young, der fik debut efter skiftet fra Manchester United.

Skæbnen ville dog, at Radja Nainggolan, der er udlejet i denne sæson fra netop Inter, udlignede i det 78. minut på et langskud, hvor bolden blev rettet af på vej i mål.

Andreas Cornelius spillede hele kampen for Parma, som hjemme slog Udinese 2-0. Hos gæsterne var Jens Stryger Larsen med i hele kampen.

