Kæmpe Eriksen-hyldest: Årtiets bedste

Christian Eriksen fik ikke de store roser med på vejen efter Serie A-debuten søndag mod Udinese, hvor målene først kom, da han forlod banen.

Men forventningerne til danskeren er også gigantiske i Italien.

På det store fodboldmedie Tuttomercatoweb har de lavet en afstemning, og her kårer 7.370 stemmer ham til årtiets bedste vinterkøb i Serie A.

Eriksen vinder afstemningen foran den nuværende Liverpool-stjerne Mohammed Salah, der i januar 2015 skiftede til Fiorentina.

37,22 procent af stemmerne går til Eriksen, mens Salah må nøjes med 34,97 procent.

Herefter er der et stort spring ned til Radja Nainggolan, der i 2014 skiftede til Roma. Han får 13,31 procent af stemmerne, mens de øvrige syv kandidater fra de seneste ti år alle får under fire procent af stemmerne.

BEDSTE VINTERINDKØB I SERIE A I 10 ÅR

37,22 Christian Eriksen, Inter/2020

34,97 Mohammed Salah, Fiorentina/2015

13,31 Radja Nainggolan, Roma/2014

3,60 Antonio Cassano, Milan/2011

3,58 Mario Balotelli, Milan/2013

2,44 Krzysztof Piatek, Milan/2019

1,79 Gerard Deulefeu, Milan/2017

1,32 Rafinha, Milan/2018

0,95 Stephan El Shaarawy, Milan/2016

0,83 Fredy Guarin, Inter/2012

Eriksen løber med bolden i debuten mod Fiorentina. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Foreløbig er Eriksen blevet skiftet ind i Coppa Italia-sejren mod Fiorentina, mens han altså blev skiftet ud søndag ude mod Udinese i ligaen.

Efterfølgende beskyttede træner Antonio Conte sin nye spiller.

- For en knægt, som ankom for fem dage siden og som kom hurtigere i aktion end planlagt, fordi vi manglede midtbanespillere, synes jeg, at han efterlod et positivt indtryk.

- Han har selvfølgelig brug for at få vores type af fodbold ind under huden og finde den rigtige form til en Serie A-kamp, men jeg er meget tilfreds med hans ligadebut, forklarede Antionio Conte efter kampen.

Eriksens næste kamp for Inter er søndag, hvor byrivalerne fra AC Milan er udehold på San Siro.

