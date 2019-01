Kæmpe handel nærmer sig: Europæiske storklubber er enige

Gonzalo Higuaín ligner en ny mand på toppen for Chelsea.

I hvert fald erfarer Goal, at Chelsea er blevet enig med Juventus om at leje angriberen for resten af sæsonen og derefter have mulighed for at købe argentineren for 270 millioner kroner (plus diverse bonusser) til sommer.

Det betyder samtidig, at Juventus skal tilbagekalde 31-årige Higuaín fra sit lejeophold i Milan før tid - han er ellers udlejet hele sæsonen med en købsoption.

Chelsea-manager Maurizio Sarri har gennem hele sin første sæson på Stamford Bridge manglet en rigtig målsluger.

Spanske Álvaro Morata har blot nettet fem gange i Premier League og er på den konto overhalet af både Eden Hazard og Pedro. Så kan der findes en målræv, kan klubbens aktuelle fjerdeplads måske skiftes ud med en, der giver medaljer eller endog mesterskab.

At det lige er Gonzalo Higuaín, der er i Chelseas søgelys, er ingen stor overraskelse.

I en enkelt sæson var den argentinske skarpretter Sarris foretrukne angriber i Napoli med stor succes. Hele 36 Serie A-træffere nåede han op på i rekordsæsonen 2015/16, og Higuaín har derfor været på Sarris ønskeliste, fra det øjeblik manageren kom til Chelsea.

Sarri skulle endda angiveligt have ringet til Higuaín for at lokke ham til London.

Desuden er Álvaro Morato rygtet tæt på et skifte til Atlético Madrid, der dog ikke vil betale i nærheden af de 500 millioner kroner, Morata kostede, da han skiftede fra Real Madrid.

Chelsea leder desuden efter en midtbanespiller, der kan erstatte Cesc Fabregas. Den spanske verdens- og europamester rykkede efter nytår til Monaco, og Chelsea mangler derfor en, der kan supplere Jorginho på den centrale midtbane.

Transfervinduet lukker midnat 31. januar.

Se også: Gal eller genial? Manager holdt absurd pressemøde efter spion-skandale

Se også: England er ikke i tvivl: Schmeichel er den største nogensinde

Se også: Premier League-stjerner i yoga-slagsmål