Kæmpe kaos: Modstander mødte aldrig op

En kamp i den italienske Serie A har udviklet sig til at blive lidt af et cirkus. Faktisk nåede den aldrig til kickoff.

Tirsdag klokken 18.30 var et opgør mellem Udinese og Salernitana fastlagt, men på grund af coronasmitte har det ikke været muligt for Salernitana at rejse til udekampen i Udine, da sundhedsmyndighederne har indstillet mandskabets rejseaktiviteter.

Det var allerede kendt tidligere tirsdag, men ingen reaktion fra Serie A har resulteret i, at kampen stadig stod til at blive afviklet.

Udinese havde ikke andre muligheder end at møde op, ligesom deres startopstilling også var blevet offentliggjort til kampen. På klubbens Twitter-profil - cirka 50 minutter efter kampens officielle start - meddelte Udinese, at dommeren ellers havde stået klar på Dacia Arena i 45 minutter.

Det var på trods af, at kampen ikke ville blive afviklet.

Ifølge reglerne skal der gå 45 minutter fra kampens start, før opgøret kan registreres som afblæst og ikke afviklet.

Det er ikke første gang, at en sådan sag ser dagens lys i Italiens bedste fodboldrække.

I sidste sæson kunne Napoli ikke møde op til en kamp mod Juventus på grund af et coronaudbrud i truppen, hvorfor de blev taberdømt.

Senere fik Napoli dog medhold i sagen, som de havde appelleret. Kampen blev derfor spillet senere på sæsonen.

Man kan forestille sig, at Salernitana vil gøre det samme.