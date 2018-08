Kæmpe kollaps kom i vejen: Nørgaards debut udsat

Det tragiske brokollaps har fået de lokale hold fra Genova til at bede om at få deres første kampe udskudt. Derfor bliver kampen mellem Sampdoria og Fiorentina ikke spillet på søndag

Christian Nørgaard får ikke sin italienske debut i denne weekend.

Det er nu slået fast, efter præsidenten for den italienske liga, Lega Serie A, har bekræftet i en pressemeddelelse, at kampene mellem Milan-Genoa og Sampdoria-Fiorentina er blevet udsat på baggrund af det tragiske brokollaps, som ramte Genova tirsdag.

Flere klubber har anmodet om at få kampene flyttet, blandt andre har Fiorentina selv bedt ligaen udsætte kampene, som Ekstra Bladet skrev torsdag.

Det resulterer dog også i, at Nørgaard må vente en uge med at få debut for sit nye hold, Fiorentina.

Muligheden for at udskyde hele første runde af den italienske liga er der stadig, men indtil videre er det meldt ud, at kampene vil blive igangsat med et minuts stilhed, hvorefter man vil spille kampen med sorte sørgebind, for at mindes ofrene.

De nye datoer for afvikling af kampene er endnu ikke fastlagte, men det vil de blive i de kommende dage.

Et stort skifte

Christian Nørgaard kommer fra en stærk sæson i Brøndby, hvor han var en integreret del af den trup, som kæmpede til det sidste for at trække det danske mesterskab til vestegnen.

Det gik imidlertid ikke, men de vandt i stedet den danske pokalfinale mod Silkeborg.

Alt dette var med til at skabe interesse omkring Nørgaard, som altså endte med et skifte til den store italienske klub Fiorentina for en pris på omkring 26 millioner kroner.

Nørgaard får allerede en ny chance for debut i næste uge, hvor Fiorentina møder Chievo søndag 26. august.

