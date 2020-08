Kæmpe mysterium: Europas hotteste er forsvundet

Med 21 mål i 34 kampe har slovenske Josip Ilicic været en af de helt store årsager til Atalantas store succes i denne sæson.

Og med fire mål af sloveneren i samme kamp i Champions League-1/8-finalen ude mod Valencia var han af Europas hotteste spillere lige før coronapausen.

Lørdag aften mod Inter var Ilicic slet ikke i truppen for Atalanta, og det har han ikke været de seneste seks kampe, ligesom han slet ikke scoret siden coronagenstarten.

Nu skriver La Gazzetta dello Sport, at årsagen til, at angriberen er forsvundet helt ud af billedet er, at coronapandemien har ramt ham hårdere end flertallet.

Ilicic jubler efter Champions League-scoring. Foto: Ritzau Scanpix

Sky Italia skriver, at Ilicic slet ikke har været på træningsanlægget på det seneste.

Officielt har forklaringen været en ankelskade, men ifølge de italienske medier skyldes det personlige problemer oven på coronaepidemien, og Atalanta har nogle uger tilbage givet ham tilladelse til at rejse hjem til Slovenien for at finde sig selv.

- Jo mere tid, der går - jo mindre sandsynligt er det, at vi får Ilicic at se på banen igen, sagde Atalanta-træner Gian Piero Gasperini på et pressemøde tidligere på ugen.

Og lørdag mod Inter var Ilicic altså heller ikke med, og det virker altså heller ikke sandsynligt, at han kommer med mod Paris SG i Champions League-kvartfinalen.

Ifølge Gazzetta dello Sport kommer Ilicic ikke til at spille mere i sæsonen, og om han overhovedet kommer tilbage på banen nogensinde skulle være usikkert.

