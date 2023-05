Kæmpe nedtur for Mæhle og Atalanta

Atalantas drøm om at få del i næste sæsons Champions League-millioner hænger i en tynd tråd.

Efter tre sejre i træk kom danskerklubben ned på jorden på hjemmebane mod Juventus, der vandt en jævnbyrdig kamp med 2-0.

Med Joakim Mæhle på venstrekanten i hele kampen indkasserede Atalanta det første mål ti minutter efter pausen.

Defensiven var ikke ordentlig på plads under et Juventus-angreb. Efter et indlæg fra venstre havnede bolden lidt tilfældigt hos Samuel Illing Junior, der fra tæt hold bragte gæsterne på 1-0.

Atalanta havde mange afslutninger, men forholdsvis få store chancer, og holdet var igen uden den skadede Rasmus Højlund.

I stedet cementerede Dusan Vlahovic sejren for Juventus, da han afsluttede et kontrastød dybt inde i overtiden.

Med fire kampe tilbage er Atalanta på sjettepladsen fem point efter Inter, der lige akkurat klemmer sig ind i Champions League-feltet som aktuel nummer fire. De to klubber mødes i næstsidste spillerunde i Milano.

Bedre ser det ud for Juventus, der tilsyneladende har overvundet sin dårlige stime og har vundet sine to seneste kampe. Storklubben er nummer to med fem point ned til Roma lige uden for Champions League-pladserne.