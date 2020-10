Kæmpe nedtur for Schöne

Lasse Schöne har muligvis spillet sin sidste kamp i Genoa.

I løbet af det netop overståede transfervindue var der mange rygter om danskerens fremtid, og nu har Genoa også sendt et klart og tydeligt signal om, at han ikke er i klubbens planer.

Lasse Schöne er nemlig ikke en af de 25 spillere, som klubben har registreret til denne Serie A-sæson. Det skriver Football Italia, der skriver, at klubben er i gang med at fryse danskeren ud af klubben.

Ifølge mediet kan 34-årige Lasse Schöne endda få ophævet sin kontrakt med den italienske klub i løbet af de kommende dage. Det var nemlig ikke muligt at komme af med ham i transfervinduet, da han for nylig er testet positiv for coronavirus.

Rygterne gik ellers på, at både Cagliari og FC København viste interesse for den danske landsholdsspiller.

Det er ellers blot et år siden, at Lasse Schöne kom til Genoa fra Ajax i en handel til knap 10 millioner kroner, men det har også været et turbulent år for klubben. De kæmpede for at overleve i Serie A og skiftede træner flere gange undervejs.

Til trods for det spillede Lasse Schöne 32 kampe i Serie A undervejs.

