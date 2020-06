Kæmpe nedtur

Christian Eriksen og Inter er ved at melde sig ud af guldkampen i Serie A efter 3-3 hjemme mod Sassuolo

Det bliver næppe i denne sæson, at Christian Eriksen prøver at vinde det italienske mesterskab med Inter.

Onsdag aften løb fynboen og holdkammeraterne nemlig ind i en skuffelse, der var til at tage og føle på, da det på eget græs kun blev til 3-3 mod Sassuolo,

Eriksen og co. var ellers foran 3-2 med bare et minut igen af den ordinære spilletid, da det alt andet end overbevisende sortblå forsvar tillod Giangiacomo Magnani at udligne.

Dermed har Inter otte point op til førende Juventus med ligeså mange kampe igen, så slaget synes tæt på tabt for 'Nerazurri'.

Efter et par flotte præstationer var det dog et anderledes mat Inter-mandskab, der åbnede opgøret i Milano,.

Allerede efter fire minutter kunne Francesco Caputo bringe gæsterne foran, og den føring kunne let være fordoblet, da værternes forsvar sejlede rundt i indledningen.

Langsomt kom der dog mere styr på Inters spil, og fem minutter før pausen smed Christian Eriksen ind førstegangsaflevering ind til Milan Skriniar, som blev nedlagt i feltet.

Romelu Lukaku scorede fra pletten, og inden pausefløjtet havde Cristiano Biraghi bragt hjemmeholdet foran efter et angreb, hvor Eriksen igen havde en fod med.

Efter et godt kvarters spil i anden halvleg kunne Eriksen liste ud til en tidlig fyraften.

Men han har næppe nydt showet fra bænken.

Herfra kunne han nemlig se holdkammeraten Roberto Gagliardini levere årets afbrænder i Serie A, inden Sassuolo to gange udlignede Inters føring.

Først ved Domenico Berardi på straffespark, inden Borja Valero svarede igen for Inter i det 86. minut.

Men glæden blev altså kortvarig, og nu bliver det meget svært for Christian Eriksen og Inter at vippe Juventus af pinden i denne sæson.

