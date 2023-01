Kæmpe optur for dansk stjerne

Rasmus Højlund kom ikke med til VM med Danmark, men han har tilsyneladende brugt pausen midt i sæsonen fornuftigt.

Onsdag eftermiddag scorede han sit andet mål siden skiftet til Atalanta, da han reducerede i udekampen mod Spezia.

Målet satte holdet fra Bergamo i gang, og i tillægstiden lykkedes det gæsterne at få 2-2 på et mål af Mario Pasalic.

Forinden havde Spezia nemlig bragt sig på 2-0, men de to mål inden for det sidste kvarter udløste en pointdeling.

Målet kan samtidig styrke Højlunds muligheder for at klemme sig ind i Atalanta-træners Gian Piero Gasperini opstilling i næste kamp.

Onsdag kom han på banen efter en halv time.

Med et lille kvarter tilbage modtog han bolden i feltet. Han vendte rundt og afsluttede fladt med højrebenet. Målmanden fik ikke skubbet afslutningen væk, og så havde Højlund skabt spænding i opgøret.

Faktisk var angriberen med en fortid i FC København og Sturm Graz tæt på at blive dobbelt målscorer, men hans knaldhårde forsøg i slutminutterne gik tæt forbi den fjerneste stolpe.

I stedet lykkedes det Pasalic at score fra nært hold til sidst.

Modsat Højlund startede landsmanden Joakim Mæhle på banen for Atalanta. Landsholdsbacken blev pillet ud med lidt over en halv time igen.

Atalanta er på sjettepladsen med 28 point. Der er to point op til Lazio på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

Spezia er på Serie A's 17.-plads.

Italiens bedste række føres af Napoli, som senere onsdag brager sammen med Inter.

Ligaens duks skal se sig en anelse mere over skulderen før opgøret, efter at AC Milan uden Simon Kjær vandt 2-1 ude over Salernitana. Der er fem point mellem Napoli og Milan.