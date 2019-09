Kæmpe-plan afsløret: Neymar og Ronaldo som drømme-duo

FC Barcelona ligner næste destination for Neymar, men Juventus er bestemt også inde i billedet

De italienske mestre fra Juventus drømmer stort.

I forvejen råder klubben over Cristiano Ronaldo, og nu er det kommet frem, at de også pønser på at bringe Neymar til klubben.

Det skriver Daily Mail.

Italienerne skulle angiveligt have lagt et massivt bud i bestræbelserne på at hente brasilianeren til Torino.

Buddet skulle være på 740 millioner kroner og indebære en byttehandel med profilen Paulo Dybala.

Paulo Dybala lader ikke til at indgå i Juventus' fremtidsplaner. Argentineren har også været rygtet til Tottenham - måske i en byttehandel med Christian Eriksen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Neymar selv har givet udtryk for sit brændende ønske om at skifte tilbage til sin gamle klub FC Barcelona.

Om han er interesseret i at udgøre en dødbringende duo med Ronaldo, vides ikke, men portugiserens klub har i hvert fald tænkt sig at gøre det til en realitet.

PSG's skepsis omkring handlen skulle angiveligt være den sum penge, der var tale om.

Franskmændene er nærmest kun interesseret i en kæmpe overførselssum, hvilket også FC Barcelona erfarede.

Det forlangte beløb menes at være 1,6 milliarder, hvilket er en krævende sum for de to bejlere, der også har handlet dyrt ind i forvejen.

Barca har forsøgt at bløde handlen op ved at indlemme spillere som Ivan Rakitic og Ousmane Dembélé i handlen, men heller ikke det fristede holdet fra Paris.

Derfor må potentielle bejlere dykke dybt i lommerne, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at sikre sig den 27-årige brasilianer.

Køberne kan dog slippe for at give de forlangte 1,6 milliarder til sommer.

Til den tid har Neymar nemlig været i PSG i tre sæsoner, hvilket åbner op for hans mulighed for et skifte.

Efter tre sæsoner har en spiller nemlig rettighed til at skifte, hvis et bestemt beløb bliver lagt af en klub, og spilleren ikke har forlænget den oprindelige kontrakt.

For Neymar skal man ifølge Mundo Deportivo lægge knap 1,3 milliarder - og så er der ikke noget at stille op for PSG.

Derfor er det ikke utænkeligt, at Neymar er FC Barcelona- eller Juventus-spiller, når næste sæson skydes i gang.

