Kæmpe skandale: Om 10 dage er det slut

Salernitana bliver smidt ud af Serie A, hvis ikke fodboldklubben finder en ny ejer inden 31. december.

Det sagde præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, tirsdag.

Holdet fra byen Salerno nær Amalfikysten rykkede i sidste sæson op i den bedste række for første gang i 23 år.

På det tidspunkt ejede klubbens ejer, Claudio Lotito, allerede et andet hold i Serie A i form af Lazio.

Ifølge ligaens regler er det ulovligt at eje flere hold i den samme division, og derfor blev Salernitana overdraget til en forvaltningsfond, der fik til opgave at finde en ny ejer til klubben inden nytår.

Dette er dog ikke lykkedes med bare ti dage tilbage til deadline.

- Der kommer ikke til at være nogen undtagelser, når det kommer til salget af Salernitana inden deadline 31. december, siger Gabriele Gravina efter et møde i Det Italienske Fodboldforbund (FIGC).

- Hvis der ikke sker nogen nye udviklinger inden 31. december, så ryger Salernitana ud (af Serie A, red.).

Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix

Arrangøren af Serie A bad i sidste uge fodboldforbundet om at lade Salernitana spille sæsonen færdig i rækken, mens klubben forsøger at finde en køber, men det ser altså ikke ud til at kunne lade sig gøre.

Klubben ligger sidst i Italiens bedste fodboldrække med otte point efter 18 kampe.

Tirsdag missede holdet sin planlagte kamp mod Udinese, efter at lokale sundhedsmyndigheder forhindrede spillerne i at rejse på grund af et coronaudbrud i truppen.