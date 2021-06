Kæmpe skifte: Henter Eriksen-rival

Hakan Çalhanoglu bliver i Milano, men desværre for AC Milan og klubbens fans skal tyrkeren fremover tørne ud for lokalrivalerne fra Inter.

Tirsdag skriver Inter på sin hjemmeside, at midtbaneprofilen, hvis kontrakt med AC Milan udløber 30. juni, har sat sin underskrift på en tre år lang aftale med klubben.

Dermed bliver tyrkeren holdkammerat med Christian Eriksen.

Hakan Çalhanoglu er kendt for sin sparketeknik og har flere gange brilleret med imponerende frisparksmål. (Arkivfoto) Foto: Spada/Ritzau Scanpix

Çalhanoglu, der nok er bedst kendt for sin fremragende sparketeknik, nåede at spille for Milan i fire år, hvor det blev til 172 kampe, 32 mål og 48 assister for den 27-årige tyrker.

Inden skiftet til Milano-klubben i 2017 slog Çalhanoglu sine folder i tysk fodbold. Han spillede ungdomsfodbold i flere tyske klubber og fik sin professionelle debut i Karlsruhe i 2011.

Derefter gik turen i 2013 til Hamburger SV, hvor det kun blev til en enkelt sæson, hvorefter Çalhanoglu skiftede til Bayer Leverkusen.

På landsholdet har midtbanespilleren optrådt 59 gange, inklusive tre gange ved det igangværende EM, hvor Tyrkiet efter tre nederlag i det indledende gruppespil allerede er færdig.