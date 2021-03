Kæmpe straf for corona-snyd

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

Fodboldklubben Lazio er blevet straffet for brud på coronaprotokollerne i Serie A.

Holdets præsident, Claudio Lotito, er blevet udelukket i syv måneder, mens holdlægerne Fabio Rodia og Ivo Pulcini har fået karantæne i et år.

Selve klubben har desuden fået en bøde på 150.000 euro svarende til 1,1 million kroner.

Det sker som følge af en efterforskning af klubbens håndtering af coronareglerne i oktober og november sidste år.

Lazio oplyser på sin hjemmeside, at afgørelsen vil blive appelleret.

Præsident Claudio Lotito har fået syv måneders karantæne. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

3. november sidste år indledte Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) en undersøgelse af Lazio. I den forbindelse blev klubbens træningsanlæg undersøgt, og testresultater blev beslaglagt.

Ifølge FIGC har Lazio blandt andet forsømt at melde positive coronatilfælde til de lokale sundhedsmyndigheder hurtigt nok. Lazio formåede heller ikke at forhindre tre spillere, der havde afleveret en positiv coronatest, i at møde op til træning.

Lazio ligger på syvendepladsen i Serie A efter 27 kampe. Holdet røg i sidste uge ud af Champions League med et samlet nederlag på 2-6 til Bayern München.

