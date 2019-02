Kæmpe transfer afblæst

Den italienske fodboldklub Napoli har sat en foreløbig bremse på anfører Marek Hamsiks skifte til den bedste kinesiske række.

Efter 11 år i Napoli havde klubben accepteret den 31-årige slovakiske midtbanespillers ønske om at indgå en lukrativ kontrakt med en unavngiven kinesisk klub.

Onsdag aften er der dog opstået tvivl omkring skiftet på grund af ændringer i de aftalte betalingsbetingelser.

- Napoli har besluttet at suspendere salget af Marek Hamsík til kineserne, da betalingsbetingelser for den aftalte sum ikke stemmer overnes med det, der blev aftalt, skriver Napoli på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skulle handlen indbringe Napoli 18 millioner euro svarende til 134 millioner kroner med mulighed for yderligere to millioner euro i bonusser.

AFP skriver, at Marek Hamsiks årsløn i den kinesiske klub ville lande på ni millioner euro (67 millioner kroner).

Hamšíks agent ,Fabio Marrucco, fortæller til den italienske radiostation Radio CRC, at der stadig er en chance for, at midtbaneprofilen ender i Kina.

- Han var klar til at skifte. For mig er handlen ikke afsluttet, men jeg holder min tanker for mig selv. Aurelio De Laurentiis (Napolis ejer og præsident, red.) har allerede givet mig en advarsel ved hans seneste pressekonference.

- Tweetet i går (hvor handlen blev afblæst, red.) kan fortolkes på mange måde, så det hele er ikke slut endnu. Måske vidste kineserne ikke, at de handlede med en klub med god økonomi, som kan diktere sine egne regler.

Marek Hamsík kom til Napoli fra Brescia i 2007 og har spillet mere end 520 kampe for klubben.

Slovakken har scoret 121 gange for Napoli, hvilket gør ham til alletiders topscorer i den italienske klub. Legenden Diego Maradona nåede op på 115 mål i sin tid i klubben.

