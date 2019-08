Kæmpe transfer-farce - strejker i protest

En noget kuriøs sag udspiller sig i disse dage i den italienske Serie A.

Forsvarsprofilen Nicolas N'Koulou fra Torino var ikke at finde blandt træner Walter Mazzarris udvalgte til sæsonåbningen mod Sassuolo søndag aften, men N'Koulou var ikke skadet og Mazzarri ville gerne bringe ham på banen.

Torino var uden Nicolas N'Koulou i deres kamp mod Sassuolo. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix.

Det var derimod N'Koulous egen beslutning at sidde ude. Det bekræftede Mazzarri til Sky Sport Italia, og meldingen lød senere, at N'Koulou ikke ville spille for Torino grundet interesse fra AS Roma.

Det har fået Torino-præsident Urbano Cairo til at fyre en bredside afsted mod Roma i italienske sportsmedier, men spørger man Roma er der slet ikke noget at komme. Interessen har simpelthen ikke noget på sig.

Torinos præsident, Urbano Cairo, er ikke tilfreds med situationen. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix.

- Med hensyn til de nylige kommentarer fra Torino FC's præsident, Urbano Cairo, som rapporteret af en række medier, vil klubben (AS Roma, red.) gerne klargøre, at den aldrig har taget kontakt til nogen Torino-spiller og ikke er interesseret i et medlem af Granata-truppen (Torinos tilnavn, red.), skriver Roma på klubbens hjemmeside

N'Koulou var inden 2-1-sejren over Sassuolo at finde i startopstillingen da Torino tabte første opgør i Europa League-kvalifikationen til Wolverhampton. Den 29-årige stopper kom til Torino fra Lyon i 2017.

Roma har allerede handlet i Torino denne sommer i form af sportsdirektøren Gianluca Petrachi, der tiltrådte i hovedstadsklubben i juli.

