Kæmpe transfer: Han er landet i lufthavnen

Det bliver Juventus, der vinder jagten på den ombejlede Ajax-anfører Matthijs de Ligt.

Den hollandske midterforsvarer landede tirsdag aften i Torino forud for et skifte til den italienske storklub.

Det skriver Juventus på sin twitterprofil, hvor en video viser den hollandske forsvarsspiller træde ud af et fly.

De Ligt mangler stadig at gennemføre et lægetjek og skrive under på sin kontrakt, inden skiftet til Juventus er gennemført.

- Jeg er virkelig glad for at være her, siger Matthijs de Ligt i en kort video på Juventus' twitterprofil.

Flere udenlandske medier mener at vide, at Juventus betaler 75 millioner euro, eller hvad der svarer til 560 millioner kroner, for den kun 19 år gamle stopper.

Han har været en særdeles ombejlet teenager siden sit internationale gennembrud den forgangne sæson, og der skulle have været flere europæiske storklubber, hvis snøre har fisket efter de Ligt i Amsterdam.

Størst konkurrent til Juventus i jagten på kometen menes FC Barcelona at have været.

Rygterne om en tiltagende interesse fra Catalonien florerede således heftigt i løbet af det tidlige forår, alt imens den unge hollænder leverede gigantiske præstationer i Champions League.

Sammen med Ajax imponerede de Ligt ved blandt andet at slå netop Juventus ud af turneringens kvartfinale tilbage i april.

Skalpen kom i hus via en scoring af den unge kaptajn, der med et fornemt hovedstød dirigerede et hjørnespark i kassen.

Den træffer gjorde for en stund de Ligt upopulær i Torino. Han er formentlig tilgivet efter ankomsten i samme by et kvart år senere.

