Kæmpe transfer på plads: United slipper deres bedst betalte

Både italienske og engelske medier melder, at floppet Alexis Sanchez er på vej ud af døren hos Manchester United - og ind hos italienske Inter.

Sky Sport Italia og BBC Sport fortæller, at der er tale om et lån og interessant nok uden en købsoption. Den har de åbenbart ikke kunnet finde enighed om.

Lånet vil vare hele sæsonen, og Manchester United skal stadigvæk betale en god del af chilenerens enorme løn.

Alexis Sanchez har ikke været i Solskjærs planer denne sæson. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

Dolberg til lægetjek

Sanchez kom til De Røde Djævle i starten af 2018 i en transfer, der sendte Henrikh Mkhitaryan den anden vej til Arsenal. Siden har det dog været særdeles småt med succesen, og derfor han klubben været på udkig efter en ny klub, der kunne hjælpe med at betale hans løn.

Ifølge BBC tjener han 400.000 pund om ugen, altså 3,3 millioner. Den lønramme har Inter slet ikke, og meldingerne lyder på, at italiernerne slipper med at betale omkring en fjerdedel af chilenerens løn i perioden på ti måneder.

Forbes fortalte i starten af året, at kun en Premier League-spiller tjente mere end Sanchez, nemlig Manchester Citys Kevin de Bruyne.

Alexis Sanchez fik 45 kampe for den traditionsrige engelske klub og scorede kun fem gange. Denne sæson var han kun udset til at spille Europa League og pokal-bold, for manager Ole Gunnar Solkjær foretrækker yngre kræfter som Marcus Rashford og Anthony Martial.

I Inter bliver han genforenet med Romelu Lukaku, som også er skiftet til den italienske klub.

Efter nederlaget mod Wolverhampton rasede Peter Schmeichel og bad klubben sælge i dette transfervindue. En anden United-kender i skikkelsen af Gary Neville navngav fem spillere, som han ville gå af med.

