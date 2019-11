Kampen afbrudt efter drama: Verdensstjerne truede med exit

Angriberen Mario Balotelli gjorde oprør mod det, han opfattede som racistiske tilråb fra tilskuere i Verona, hvor han søndag var i kamp for Brescia i Serie A.

I anden halvleg tog landsholdsangriberen bolden i hænderne og bankede den højt op på tribunen, hvorefter han i raseri stormede mod spillertunnelen.

Han blev dog beroliget af kolleger, der overtalte ham til at blive på banen, men dommeren afbrød kampen i adskillige minutter for at få ro på gemytterne.

Her blev en erklæring læst op over højttalerne på Stadio Bentegodi, hvor det blev gjort klart, at kampen ville blive afbrudt i tilfælde af yderligere udskejelser fra tilskuerne.

Efter at spillet var blevet genoptaget, straffede Balotelli Verona-fansene på sin egen måde.

Fem minutter før tid sendte han fra cirka 20 meters afstand bolden op i målhjørnet med et præcist spark. Den flotte scoring rakte dog ikke til point for Brescia, der måtte se sig slået med 2-1.

Episoden kommer, mindre end et døgn efter at dommeren afbrød kampen mellem Roma og Napoli, fordi de romerske fans udviste såkaldt "territoriel diskrimination" mod de tilrejsende napolitanere.

Kampafbrydelserne er et udslag af et regelsæt mod racisme og diskrimination, som netop er indført i italiensk fodbold.

Her bliver dommerne pålagt at stoppe spillet, hvis tilskuernes tilråb går over stregen.

Se også: Fynske målkonger slog til igen

Se også: Comeback midt i sorgen: - Fylder mig med varme

Bundopgør afgjort i overtiden