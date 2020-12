Kan blive hans redning

Christian Eriksen har siden sit skifte fra Tottenham tilbage i januar til italienske Inter tumlet lidt med at finde melodien i Milano, men med et nyt transfervindue lige om hjørnet er der en mulighed for at komme væk for ham.

Nu forlyder det i den italienske sportsavis Tuttosport, at Christian Eriksen er blevet sat i forbindelse med Champions League-vinderne fra Bayern München.

I den sammenhæng vil det være i en byttehandel, hvor Corentin Tolisso skal den anden vej. Det er dog ikke den eneste mulighed ifølge avisen, som også mener, at både Paris Saint-Germain og Arsenal er inde i billedet.

Lars Jacobsen om Eriksen-rygter: Ikke sjov for Tottenham-fans. Video: Discovery

Her er det også med byttehandler for øje, hvor Leandro Paredes fra PSG kan gå den modsatte vej, mens Granit Xhaka kan blive byttet fra Arsenal.

Endvidere bliver det berettet, at Inter selv skulle vurdere Eriksen til at være 225 millioner kroner værd, og at det også er åbne for at leje danskeren ud. Uanset hvad, så ligner det ikke, at Eriksen er der efter januar-vinduet.

På det seneste er spilleminutterne dalet voldsomt for Christian Eriksen, og man skal tilbage til slutningen af oktober for at finde en kamp, hvor han har fået mere end 10 minutter på banen for Antonio Contes mandskab.

Om ikke andet venter der et interessant transfervindue for den danske landsholdsprofil.

