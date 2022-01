Kan bryde 11 års forbandelse

Du kan se finalebraget mellem de to giganter live onsdag klokken 21.00 eksklusivt på Ekstra Bladet+

Der er lagt op til en sand lækkerbisken, når Inter og Juventus tørner sammen i dette års Supercoppa.

Den mørkeblå del af Milano har længe tørstet efter trofæer, og nu ser det endelig ud til, at Nerazzurri har fået prikket hul på bylden.

I sidste sæson førte Antonio Conte holdet til det første mesterskab i 11 år, da Milano-klubben overbevisende satte deres konkurrenter til vægs henover foråret og har nu chancen for at genvinde Supercoppaen for første gang siden 2010.

Juventus havde ret beset en skuffende sæson, hvor det kun blev til en fjerdeplads i ligaen og et tidligt exit i Champions League.

Holdet fra Torino vandt dog Coppa Italia efter en finalesejr over Atalanta og kan derfor tilføje endnu et trofæ til den lange liste i Supercoppa'en.

Mourinhos drømmehold

Da Inter sidst vandt Supercoppa'en var det med 'The Special One' i spidsen.

Jose Mourinho havde fået samlet et hold med verdensklasse spillere som Wesley Sneijder, Diego Milito, Samuel Eto'o og Marco Materazzi blot for at nævne et par stykker.

Holdet gjorde rent bord og vandt både Coppa Italia, Serie A og Champions League.

Nu, 11 år senere, kan Christian Eriksens tidligere klub endnu engang se sig selv tilbage på toppen af italiensk fodbold.

Holdet ligger nummer et i Serie A foran bysbørnene fra AC Milan og er derudover stadig med i Champions League og Coppa Italia.

En flot præstation af Nerazzurri, der i sommer sagde farvel til både cheftræner Antonio Conte og topscorer Romelu Lukaku.

Lautaro Martinez, Angel Correa og Ivan Perisic har alle tre leveret på højt niveau for Inter i denne sæson. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Vaklende Juve

Inters modstander er sidste sæsons pokalvindere fra Juventus.

Massimiliano Allegri, der overtog i sommer efter, at Andrea Pirlo blev afskediget har slet ikke fået tingene til at køre rundt.

Juventus' dårlige økonomi forhindrede Torino-klubben fra at hente nogle helt store profiler i sommer, og Allegri stod tilbage med en uharmonisk trup uden nogen klar filosofi.

Resultaterne har heller ikke været tilstrækkelige for holdet, der har vundet Serie A 36 gange, og holdet indtager aktuelt en femteplads - 11 point efter førerholdet Inter, der også har en kamp i hånden.

For at gøre ondt værre pådrog Juventus' største stjerne Federico Chiesa sig en grim korsbåndsskade mod Roma i weekenden, og italieneren er nu ude resten af sæsonen.

Federico Chiesa kan se frem til godt seks måneder på sidelinjen, efter at han smadrede sit forreste korsbånd i kampen mod Roma. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix

Tidligere på sæsonen spillede de to finalister 1-1 i et tæt opgør, hvor Paulo Dybala udlignede på straffespark helt til sidst.

På trods af den sløje sæson, har Juventus ikke tabt en kamp siden 27. november, hvor de tabte til Atalanta.

Juventus' flotte stime er dog ingenting i forhold til Inters, der ikke har tabt en ligakamp siden 16. oktober.