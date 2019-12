Kan han hjælpe danske Jacob?

Den italienske Serie A-klub Fiorentina skulle ikke gå længe uden træner.

I lørdags fyrede man Vincenzo Montella efter en rækkke skuffende resultater, som placerer klubben på 14.-pladsen, og nu har de så fundet manden, der skal vende skuden.

Det meddelte Fiorentina på sin hjemmeside mandag aften.

Det bliver klubbens tidligere spiller Giuseppe 'Beppe' Iachini, der fremover skal stå i spidsen for La Viola.

Foruden sine 126 ligakampe for Fiorentina fra 1989 til 1994 havde han en lang spillerkarriere i italiensk fodbold, som er fortsat gennem trænergerningen.

Har fortsat debuten til gode

Her har 55-årige Giuseppe Iachini blandt andre stået i spidsen for Palermo, Udinese og Sampdoria.

Firenze-klubbens nye træner kan vise sig at være gode nyheder for den danske forsvarsspiller Jacob Rasmussen, der stadig har sin debut for Fiorentina til gode.

Jacob Rasmussen efter sin scoring til 2-0 mod Serbien ved sommerens U21-EM i Italien. Foto: Lars Poulsen

Efter sit skifte fra norske Rosenborg blev han lejet ud til Empoli i foråret, hvor netop Giuseppe Iachini var træner indtil sin fyring i marts.

Fiorentinas nye træner kender dermed til danskeren, som var meget langt fra at være blandt Vincenzo Montellas foretrukne.

Siden Rasmussen vendte tilbage fra Empoli, er det kun blevet til kampe på Fiorentinas U19-hold. Nu skal 22-årige Jacob Rasmussen på ny forsøge at imponere Iachini i jagten på spilletid.