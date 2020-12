- Kan måske blive UEFA-præsident

Zlatans agent Mino Raiola mener, at svenskeren kan fortsætte med at være i fodboldens rampelys efter karrieren

Den svenske superstjene elsker sine børn og sin kone Helena Seger, men derefter kommer agent Mino Raiola nok.

Han har været med til at sørge for, at Zlatan har spillet for mange af de største klubber på denne klode, og Raiola spår også svenskeren en fodboldfremtid efter den aktive karriere.

- Jeg fortrød at sende ham til MLS (den amerikanske fodboldliga, red.), det var spild af tid der. I fremtiden vil han få en vigtig rolle, måske kan han blive UEFA-præsident for at ændre fodbold, siger Raiola til Football Italia.

- Jeg har set mange spillere i min karriere, der var trætte i Zlatans alder. Jeg har næsten ondt af dem for at fortsætte. Jeg har aldrig set denne træthed hos ham. For mig kan han let spille fem år til.

Til den tid vil den tidligere Malmø-spiller være 44 år.

