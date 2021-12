Kan sætte Ronaldo til vægs

Fiorentinas serbiske fænomen Dušan Vlahovic kan slå Cristiano Ronaldos målrekord i Italien, hvis han scorer to mål mere i 2021

Det er ikke hver dag, at den femdobbelte Ballon d'Or-vinder Cristiano Ronaldo bliver overgået af en ung serber.

Men det er der en reel mulighed for i 2021.

Fiorentina er igen at finde blandt udfordrende til de europæiske pladser efter en årrække med sløje placeringer i den italienske Serie A.

Holdet indtager aktuelt en femteplads i ligaen foran blandt andet Roma og Juventus.

En stor del af Firenze-klubbens succes skal findes helt oppe foran, hvor den 21-årige serber Dušan Vlahovic banker mål ind på samlebånd.

La Violas spydspids har scoret hele 32 kasser i kalenderåret 2021.

Fiorentina har seks point op til den fjerdepladsen, der giver Champions League adgang. Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

i 2020 tangerede Ronaldo en 59-årig gammel rekord, da han scorede 33 mål i Serie A.

Vlahovic har to kampe tilbage i 2021 mod henholdsvis Sassuolo og Hellas Verona til score to mål og dermed slå portugiseren.

Serberen har scoret ti mål i de seneste syv kampe for Christian Nørgaards tidligere klub og har nettet 15 gange hele sæsonen, hvilket også gør ham til topscorer i den bedste italienske række foran målslugeren Ciro Immobile, der har scoret 13 gange.

De mange mål har ikke overraskende gjort Vlahovic en eftertraget mand på transfermarkedet, og allerede i sommer afviste Fiorentina et bud på cirka 450 millioner kroner fra Atletico Madrid.

En klog beslutning af La Viola, fordi deres serbiske juvel forventes nu at kunne blive solgt for et markant større beløb.

Manchester United, Tottenham, Arsenal og Atletico Madrid er angiveligt alle sammen ude efter serberens underskrift.

