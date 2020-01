Kaotiske scener: Zlatan får heltemodtagelse

27. december blev det officielt.

Zlatan Ibrahimovic vender hjem til AC Milan, hvor han også spillede fra 2010-2012 med et enkelt italiensk mesterskab til følge.

Nu er transfervinduet åbnet, og svenskeren er derfor landet i Milano.

Det foregik med privatfly og efterfølgende omringede fans bilen, som superstjernen blev transporteret væk i. Se det hele i videoen øverst.

Straks den 38-årige angriber var ude på landingsbanen, blev han interviewet af Milan TV.

- Jeg har altid sagt, at det her er mit hjem, og nu er jeg endelig tilbage.

Da han bliver spurgt ind til, hvad han vil sige til de mange fans, svarer han:

- Jeg er endelig tilbage! Jeg er ivrig for at se fansene på San Siro og få stadionet til at hoppe af glæde igen.

Det kan der da i den grad også være brug for. AC Milan indtager lige nu en skuffende 11. plads i Serie A. Noget, som Zlatan altså skal være med til at lave om på.

Se billederne fra den svenske stjernes ankomst til Milano her:



Foto: STR/Ritzau Scanpix

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Foto: Flavio Lo Scalzo/Ritzau Scanpix

