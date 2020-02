Kig væk, Kjær: Dårligst af alle

Der var dømt danskeropgør i Milano-derbyet søndag aften, efter Christian Eriksen og Simon Kjær skiftede til henholdsvis Inter Milan og AC Milan i vinterpausen.

Christian Eriksen måtte se til fra bænken fra kampens start, da han ikke figurerede over Antonio Contes foretrukne 11.

Simon Kjær startede derimod kampen fra start og fik alle 90 minutter i det målrige opgør.

Dårligst af alle markspillere

På trods af at AC Milan kom bedst fra start og ved 1. halvlegs slutfløjt førte 2-0, er det nok ikke en kamp, landsholdsanføreren vil kigge tilbage på med glæde.

Da kampen blev fløjtet af på San Siro var slutresultatet 2-4, efter Inter Milan i 2. halvleg leverede et flot comeback.

Desværre for AC Milan og Simon Kjær var han involveret i flere afgørende situationer, der nok skulle være løst bedre.

I hvert fald har det velrespekterede italienske sportsmedie La Gazzetta dello Sport kvitteret med den dårligste karakter til Simon Kjær af alle spillerne på banen. Han får karakteren 5 på 10 skalaen. Kun Inter Milans målmand, Daniele Padelli, har fået en lige så lav karakter som danskeren.

Mediet roser ellers Simon Kjær for hans indsats i 1. halvleg, men så stopper roserne også der.

Til sammenligning får Christian Eriksen karakteren 7 ud af 10. Dette på trods af at landsholdskreatøren kun fik de sidste 19 minutter på banen. Dog udmærkede danskeren sig med et brag af at frispark, der kun var millimeter fra at kunne afgøre kampen, men dog måtte se sit forsøg stoppet af træværket.

Simon Kjær i duel med Alexis Sanchez i søndagens Milano-derby. Foto: MARCO BERTORELLO / Ritzau Scanpix

Dårlig 2. halvleg af AC Milan

I 2. halvleg var Simon Kjær involveret i målet til 2-2, hvor han på stregen havde muligheden for at afværge Matías Vecinos svage skud mod mål, men bolden fandt vej gennem landsholdsanførerens ben og ind i mål.

Mod slutningen pressede AC Milan på for at få et uafgjort resultat med videre fra arvefjendeopgøret.

I stedet for en udlignende scoring slog skarpe Inter Milan til i de døende sekunder.

Med et simpelt indlæg og en Simon Kjær i statistens rolle kunne Romelu Lukaku uhindret af danskerens manglende opdækning stige til vejrs og gøre det til slutresultatet 2-4. Simon Kjær lignede en, der forventede et frispark, men dommerens fløjte forblev tavs.

Lige netop de to situationer nævner La Gazzetta dello Sport også i deres bedømmelse af danskeren, der endnu har til gode at vise, hvorfor de rød-sorte skal veksle hans lejeaftale med en permanent kontrakt til sommer.

