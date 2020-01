Kjær-agent i offensiven: Melder ud om fremtiden

Simon Kjær er på vej væk fra Atalanta efter blot fire måneder i klubben.

Italienerne havde lejet ham hele sæsonen, men efteråret har ikke udviklet sig som forventet for den danske landsholdsanfører, der blot har fået 382 minutter på banen i seks kampe. Ikke siden 26. november har han været i kamp.

Nu bekræfter Simon Kjærs agent, Mikkel Beck, overfor Ekstra Bladet, han er i gang med at afsøge markedet for en ny udfordring for den 30-årige landsholdsprofil.

Simon Kjærs agent, Mikkel Beck, er i gang med at finde en ny klub til landsholdskaptajnen. Opholdet i Atalanta blev langt fra vellykket. Blot seks kampe fik han for klubben. Foto: Lars Poulsen.

Uholdbar situation

Det kan lade sig gøre, fordi Simon Kjær ikke nåede at spille en kamp for Sevilla, der ejer ham frem til sommeren 2021, i denne sæson. Han var i klubben i august, men blev ikke benyttet.

- Det er rigtigt, at situationen er uholdbar i Atalanta. Det er desværre ikke blevet det perfekte ægteskab, fodboldmæssigt og taktisk, som vi håbede på mellem Simon og træneren. Og så er det bedre, at parterne skilles, siger Mikkel Beck til Ekstra Bladet.

Det blev på mange måder et kort og uforløst ophold for landsholdskaptajnen i Atalanta, og konflikten med cheftræner Gian Gasperini kulminerede i forbindelse med 3-0 sejren over Shakhtar Donetsk i december. Her var danskeren direkte fravalgt fra truppen af cheftræneren, selv om han ikke var skadet.

Gasperini forklarede de undrende italienske journalister, at det handlede om uenigheder om det taktiske som årsagen til fravalget af Simon Kjær.

Simon Kjær har stor succes i landsholdstrøjen, hvor han er Åge Hareides sikreste kort sammen med Kasper Schmeichel og Christian Eriksen. Men nu skal klubkarrieren tilbage på sporet med et skifte her i januar. Agent Mikkel Beck bekræfter, at der er stor interesse for ham. Foto: Lars Poulsen.

Varmt navn i Italien

Med en fortid i både Palermo og Roma har Simon Kjær stadig et varmt navn i italiensk fodbold. Der er i hvert fald interesse for ham fra flere af klubberne.

Både Inter og Milan har tidligere været på banen, lige som Torino, Sampdoria og Cagliari aktuelt viser interesse for den 30-årige danske landsholdskaptajn.

– Alt ser heldigvis ud til, at Simon her i januar kan få lov at forlade Atalanta. Så jeg arbejder på at finde den perfekte løsning for Simon, og vi håber snart at melde noget ud.

– Det er rigtigt, at der er ekstremt stor interesse for Simon, sådan som der har været hele hans karriere, så vi er meget positive. En spiller med Simons CV, styrke og kvaliteter som leder er efterspurgt mange steder.

- Jeg kan ikke kommentere konkrete klubnavne, men der er interesse fra gode klubber fra flere af de største ligaer, pointerer Mikkel Beck.

Simon Kjær har spillet i Fenerbahce, der igen viser interesse for ham. Men det virker mere som drømme, fordi klubben har svært ved at løfte lønkravet på 30 mio. kr. netto. Foto: Lars Poulsen.

I tyrkiske medier er Simon Kjær blevet sat i forbindelse med et skifte retur til Fenerbahce, men det virker fuldstændig urealistisk, fordi den tyrkiske storklub på nuværende tidspunkt ikke kan løfte Simon Kjærs løn.

Danskeren får netto 30 mio. kr. om året og er på kontrakt i Sevilla frem til sommeren 2021.

En kommende arbejdsgiver skal enten købe danskeren fri af aftalen med Sevilla eller leje ham af den spanske topklub.

