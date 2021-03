Kjær får dobbelt-ros

Både offensivt og defensivt leverede den danske landsholdsanfører en stor kamp for Milan søndag, mener flere iagttagere

Der har været brølere undervejs. 0-3-ydmygelsen til bysbørnene fra Inter – og fiaskoen ude til Spezia i runden forinden.

Men generelt er det gået rigtig godt for AC Milan denne sæson, når Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic har været på banen samtidig.

De var begge med i sejren ude over Roma, mens kampene op til denne weekend mod Napoli og Verona begge blev tabt uden den skandinaviske duo.

Søndag var de begge med, og så vandt Milan igen. 3-2 ude over Fiorentina. Og endda med de rutinerede nordboere i centrale hovedroller.

Svenskeren kom på måltavlen for første gang i halvanden måned, og danskeren lagde op til 1-0-scoringen. Ja, Kjær endte faktisk med at lægge op til to mål – Brahim Díaz’ udligning til 2-2 også.

Kjær i duel med Dusan Vlahovic. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Mens Ibrahimovic nu er oppe på 15 mål i 15 ligakampe og efterhånden må være immun overfor ros, så meget som der vælter ned over ham på 35. sæson, er det dog Simon Kjær, der løber med den største portion af opmærksomheden i de italienske medier.

Flere steder kåres han tilmed til kampens spiller.

Fansitet Sempre Milan glæder sig dels over hans målgivende afleveringer – dels samarbejdet med Fikayo Tomori i midterforsvaret og giver ham karakteren 7,5, der er højere end nogen anden spiller på banen.

Kjær og Ibrahimovic i en - ja, sådan ser det ud - glædesløs hilsen, da sejren er hjemme. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Corriere della Sera noterer sig, at ’Simon Kjær gjorde et dobbelt stykke arbejde i Milans forsvar og angreb’ og giver ham karakteren 6,5, der kun overgås af Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz og Ibrahimovic, der alle får 7.

The Hard Tackle giver ham banens højeste karakter – 8 ud af 10 – med skudsmålet:

- Han fik ikke markeret Dusan Vlahovic i opbygningen til Fiorentinas andet mål, men derudover var han godt spillende. Hans største bidrag kom dog i offensiven, da hans geniale lange aflevering ramte Ibrahimovic, mens hans præcise hovedstød banede vejen for Diaz’ mål.

Eller sagt med andre ord: Det er en velspillende Simon Kjær, der mandag er trådt ind i landsholdslejren.

Brøndby scorer TV-jackpot

Decideret pinligt: Føj for en fuser!