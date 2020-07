Hvis Juventus' choknederlag til Udinese skulle have tændt et lille guldhåb hos forfølgeren Atalanta, blev det formentlig endegyldigt slukket fredag aften.

Her måtte Atalanta nøjes med 1-1 på udebane mod Milan i en underholdende kamp mellem to af Italiens mest formstærke hold.

Resultatet betyder, at Atalanta med to kampe tilbage på programmet er fem point efter Juventus. Juventus mangler tre kampe og kan genvinde titlen med en sejr over Sampdoria på søndag.

Atalanta skal formentlig koncentrere sig om at sikre sig andenpladsen som belønning for en overraskende flot sæson. Holdet kæmper hårdt med Inter og Lazio om placeringerne efter Juventus i tabellen.

Det var Milan, der indledte bedst fredag aften og bragte sig foran efter knap et kvarters spil.

Hakan Calhanoglu viste på ny sine kvaliteter som dødboldsspecialist, da han fra en position til venstre for straffesparksfeltet sendte bolden i bue hen over Atalanta-målmand Pierluigi Gollini.

Herefter var det dog de stærke gæster, der overtog styringen, og Simon Kjær fik nok at se til i Milans bageste rækker.

Atalanta fik chancen for at udligne efter 25 minutters spil, da hjemmeholdets Lucas Biglia begik et klodset straffespark.

Men Milan-målmand Gianluigi Donnarumma klarede et ikke særligt velplaceret spark fra Ruslan Malinovsky.

Milan kunne dog ikke blive ved at holde stand mod Atalantas energiske pres og tempofyldte spil.

Ti minutter før pausen gik det galt, da Duvan Zapata bugserede bolden i nettet efter en stribe tilfældigheder i Milans straffesparksfelt.

Efter pausen fortsatte begge hold med at jagte sejren. Atalanta havde et lille overtag, men Milan var farlig på kontrastød. Scoret blev der dog ikke, og derfor fortsætter begge holds lange stime som ubesejret.

Lørdag kan Inter passere Atalanta i tabellen, hvis det lykkes holdet at vinde på udebane over Genoa.