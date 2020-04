Kjær har besluttet sig

Landsholdets anfører Simon Kjær fik ikke ret meget spilletid i Atalanta, og derfor blev han i januar udlejet til storklubben AC Milan, hvor der skulle tankes minutter på banen, og selvtillidskontoen skulle boostes.

Begge dele er lykkedes for den 31-årige forsvarsspiller, der allerede har spillet flere kampe for AC Milan end for Atalanta i denne sæson.

Simon Kjærs aftale med den italenske storklub udløber efter denne sæson, og så skal danskeren tilbage til Atalanta, med mindre AC Milan selvfølgelig har et ønske om at beholde ham.

Det satser Kjær på, at klubben har.

- Min drøm er at blive i AC Milan, men det er svært at forudsige, hvad der kommer til at ske. Når tiden er inde, tager jeg en snak med klubben.

- Jeg vil gøre mit bedste for at overbevise klubben om, at jeg skal blive her. Selv om der ikke spilles kampe i øjeblikket, arbejder jeg benhårdt på at forbedre mig både fysisk og mentalt, så jeg kan blive i Milan, siger Simon Kjær til Corriere dello Sport.

I interviewet roser Simon Kjær Milans træner Stefano Pioli, som med det samme viste ham tillid, men også Zlatan Ibrahimovic får nogle pæne ord med på vejen fra den danske landsholdsspiller.

- Zlatan bidrager med meget, og han er en stor mester, som har prøvet at vinde næsten alt. Alene hans tilstedeværelse gør en forskel, lyder det fra Simon Kjær.

AC Milan er nummer syv i Serie A.