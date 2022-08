Kjær hurtigere tilbage end forventet

Simon Kjær ventes at gøre comeback tirsdag mod Sassuolo efter næsten ni måneders fravær

Simon Kjær er tilbage.

272 dage efter, at landsholdsanføreren fik en alvorlig kors- og ledbåndskade mod Genoa, gør han comeback for Milan.

Det sker tirsdag aften, når de møder Sassuolo på udebane i Serie A.

Simon Kjær er tiltænkt en startplads ved siden af Fikayo Tomori i det centrale forsvar hos Milan.

Cheftræner Stefano Pioli har været meget begejstret for det, han har set fra Simon Kjær den senere tid.

Simon Kjær får comeback i Milan-trøjen tirsdag i Serie A. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

- Simon Kjær har det meget bedre. I de seneste træninger har han givet mig mange positive følelser. Han er meget snart klar til at spille, sagde Pioli før weekendens kamp.

Han tilføjede:

- Med tanke på karisma, personlighed og performance er det vigtigt for holdet, at Simon er kommet sig.

Simon Kjær er hurtigere tilbage, end de fleste efter så alvorlig en skade. Oftest kan det tage op til 12 måneder at være ude efter en korsbåndsskade.

Annonce:

I store dele af genoptræningsfasen har Simon Kjær haft en fysioterapeut boende hjemme hos sig og familien i Milano, så han kunne få behandling og genoptræne på tidspunkter uden for den normale genoptræning hos Milan.

Med udsigten til comeback er det gode nyheder for landstræner Kasper Hjulmand forud for de to Nations League-kampe i september.

Simon Kjær i topform er vigtig for det danske landshold - også forud for VM-slutrunden om få måneder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

FCM klar med millioner: Skal handle

Derfor sadler Brøndby om

Brøndby-træner vil ikke tale transfer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følg Ekstra Bladets store live-dækning af transfervinduet her.