Kjær hylder Zlatan: Aldrig set sådan en sult

- Jeg har aldrig set nogen med så meget sult. Han er en champion, som kun ønsker at vinde. For ham er alt andet ligegyldigt, siger han om den 38-årige svensker

Simon Kjær har spillet på hold med mange store personligheder og ærgerrige vindertyper.

Men i sin nyere dagligdag i italienske Milan har han kunnet iagttage en holdkammerat og en superstjerne, der trumfer alt, hvad han tidligere har oplevet.

Det siger den 31-årige dansker i et interview med Sky Sport Italia, gengivet af football-italia.

- Nu forstår jeg, hvorfor Zlatan (Ibrahimovic, red.) har vundet så meget. Jeg har aldrig set nogen med så meget sult. Han er en champion, som kun ønsker at vinde. For ham er alt andet ligegyldigt, siger han om den 38-årige svensker og fortsætter om dennes skade:

- Han kan ikke holde sig væk. Han gør alt, hvad han kan, for at komme tilbage til banen.

Før han og Ibrahimovic blev klubkammerater har de været ude i et hav af hårde dueller iført et væld af klubtrøjer samt de danske og svenske farver. Du kan se et lille udvalg her:

Artiklen fortsætter efter billederne

Manchester Uniteds svensker tager kvælertag på Fenerbahces dansker. Foto: Abaca

En tæt duel mellem Palermos forstopper og Inters forward. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Zlatan fra Milan scorer mod Roma og Simon Kjær i 2012. Foto: AP Photo/Luca Bruno/Ritzau Scanpix

I dag er Simon Kjær og Zlatan Ibrahimović endt som holdkammerater i Milan, og danskeren har fået endnu større respekt for sin årelange rival. Foto: AC Milan

I same interview fortæller Simon Kjær, at det – at spille i Milan – er en drøm, som han har jagtet i mange år, og samtidig beroliger han med, at den knæskade, der forleden tvang ham ud af kampen mod Atalanta.

Dermed kan han snart fortsætte jagten på at etablere sig som sidemand til Alessio Romagnoli i Milans centrale forsvar.

- Pioli har vist mig tillid ved at sende mig på banen. Han vidste, jeg havde så meget erfaring og lod mig spille, siger han om Milans nuværende træner.

- Spilletid er alt, jeg har brug for. Så kan det i fodbold enten gå den ene eller den anden vej, siger Simon Kjær, der er udlejet fra Sevilla.

Det var han i første omgang til Atalanta, men her fik han aldrig erobret en stamplads hos træner Gasperini.

- Han tog en beslutning og fortalte det direkte til mig. Så kunne jeg være enig eller uenig, men jeg har respekt for, at han var ærlig overfor mig. Og så fik jeg jo chancen for at forfølge min drøm hos Milan, lyder det fra danskeren, der søndag kan møde endnu en af sine tidligere klubber, Roma.

- Det er et stort hold, og det er disse store kampe, der stimulerer mig mest. Det er der, adrenalinen ruller.

