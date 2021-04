Kjær i kæmpe skuffelse

Det ser sværere og sværere ud for AC Milan, hvis klubben skal vinde det italienske mesterskab i år.

Lørdag måtte storklubben nøjes med 1-1 mod Sampdoria, og dermed er der fem point op til Inter, der også har to kampe i hånden.

Det så ellers længe ud til, at Milan, der havde både Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic med fra start, slet ikke ville få point med fra hjemmekampen, men tre minutter før tid udlignede indskiftede Jens Hauge til slutresultatet.

Mikkel Damsgaard startede inde for gæsterne, og han kunne se til, da 38-årige Fabio Quagliarella godt ti minutter inde i anden halvleg sikrede en føring til Sampdoria.

Men glæden varede kort for Sampdoria-spillerne. To minutter senere fik Adrien Silva sit andet gule kort i kampen, og så måtte gæsterne forsvare sig med en mand i undertal.

Det gav hurtigt Milan overtaget i spillet, og efter udligningen var der rent skydetelt i Sampdoria-feltet, men det lykkedes altså ikke for hjemmeholdet at tage sejren.

Jens Stryger Larsen kom på måltavlen, da hans hold, Udinese, tabte med 2-3 til Atalanta.

Joakim Mæhle kom på banen i anden halvleg for Atalanta, der med sejren spillede sig op på tredjepladsen. Holdet har nu to point op til Milan på andenpladsen og to point ned til Napoli, der lørdag vandt over bundholdet, Crotone.

Roma røg ud af top-6, efter at holdet spillede 2-2 mod Sassuolo, mens Lazio overtog sjettepladsen med en sejr over Spezia.