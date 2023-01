Kjær klar til stor finale

Simon Kjær ventes at være med fra start hos AC Milan mod Inter i Super Cup'en. Finalen kan ses eksklusivt hos Ekstra Bladet

Du kan se Simon Kjær og resten af AC Milan mod Inter i aftenens Super Cup på Ekstra Bladet+. Kampen starter kl. 20.00 og kan ses her.

Han har ikke spillet for start for Milan siden 8. november.

Men onsdag ventes Simon Kjær at gøre comeback i startformationen for Milan, der spiller Super Cup mod Inter.

Den spanske Super Cup blev spillet i Riyadh i Saudi-Arabien. Og det er også her Milan og Inter skal mødes.

Siden den danske landsholdskaptajn fik en lårskade under den første kamp mod Tunesien ved VM, har han kæmpet for at vende tilbage på grønsværen.

Han fik fem minutter i lørdags, da Milan måtte nøjes med 2-2 mod Lecce.

Men nu er han klar til at træde ind på holdet fra start igen.

Annonce:

Simon Kjær har slidt med en lårskade, siden han pådrog sig den mod Tunesien i den første kamp ved VM. Foto: Gregers Tycho.

Simon Kjær ventes at afløse Pierre Kalulu, der ikke havde den mest heldige optræden i weekendens kamp mod Lecce og derfor ventes at få en plads på bænken.

Kjær ser ud til at danne makker med Fikayo Tomori i det centrale forsvar mod Inter, hvor Romelu Lukaku formentlig må starte på bænken. Den store belgier slider med at finde formen efter VM-slutrunden.

Den italienske sportsavis La Gazetta har regnet ud, hvordan Milan i denne sæson har lukket blot ét mål ind i Simon Kjærs 627 minutter på banen.

Milan har omvendt lukket 26 mål ind uden den danske styrmand, hvilket svarer til en scoring imod hvert 60. minut.

Siden den danske landsholdskaptajn fik en alvorlig korsbåndskade i slutningen af 2021, har han kæmpet for at vende tilbage på topniveau.

Han nåede det til VM-slutrunden, men løb så ind i en følgeskade, der holdt ham ude af spillet i de to øvrige gruppekampe mod Frankrig og Australien.

Annonce:

Hvis Simon Kjær kan holde sig skadefri ventes han at blive en vigtig del af Kasper Hjulmands trup i EM-kvalifikationen, der skal afvikles her i 2023 forud for EM-slutrunden næste sommer i Tyskland.

33-årige Simon Kjær har kontrakt med Milan frem til sommeren 2024.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til andet afsnit af Ekstra Bladets nye Superliga-podcast 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app. I denne uge medvirker Razak Pimpong og Vito Mistrati.