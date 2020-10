Kjær kommenterer Eriksens Inter-rolle

De fleste kan nok godt blive enige om, at 2020 har været etannus horribilis.

Det gælder nok også for Christian Eriksen, der kæmper for spilletiden i inter. Helt så skidt har 2020 ikke været for Simon Kjær, der skiftede til Inters rivaler AC Milan i midten af januar.

Mandag blev Simon Kjær bedt om at forholde sig til landsmandens situation.

- Jeg taler med ham. Christian er en spiller, jeg kender meget godt, og han er den stærkeste i verden i sin rolle. Han burde spille på sin position, men det er ikke mig, der sætter holdet, siger den danske landsholdsanfører til italienske Sky Sport.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Den danske forsvarsspiller har nydt stor succes hos de røde og sort stribede, der har hævet niveauet i år, hvor de indtager førstepladsen i Serie A. Mandag smed AC Milan dog en sejr i slutminutterne mod Roma,.

- Vi vokser, men det er vigtigt at huske, hvilken situation vi har været i. Det tager lidt tid at komme tilbage til toppen. Vi forbedrer os som hold, desværre vandt vi dog ikke i aften.

- Når man vinder, kommer selvtilliden lige så stille og roligt, og vi bliver ved med at hæve barren.

Simon Kjær blev også bedt om at forholde sig til sin egen rolle i AC Milan, hvor han er en af dem med mest erfaring.

- Jeg tror, at min erfaring var en af årsagerne til, at Milan hentede mig.

