Kjær kræver forbedringer

AC Milans danske midterforsvarer Simon Kjær er en herre, som ikke er let at gøre tilfreds.

Selv efter den italienske klubs 3-1-sejr over Celtic i torsdagens Europa League-opgør var der ting, som skulle forbedres.

Det fortæller Simon Kjær i et interview med Sky Sports.

- Jeg har ikke set målet, som vi lukkede ind endnu på video, men vi har helt sikkert brug for at forbedre os. Vi scorede tre mål som et hold, og vi lukker mål ind som et hold.

- Jeg prøver at gøre mit bedste i alle opgør, og vi havde en god kamp, siger han.

Dog mener landsholdsanføreren, at der var dele af indsatsen efter pausen, som lige skal pudses af.

- Måske gav vi lidt for meget i løbet af anden halvleg, men vi fik hurtigt fat i det lige efter. Vi var i kontrol, havde jeg på fornemmelsen, siger han og fortsætter:

- Da de skiftede til fire mand i bagkæden, så kom vi til flere muligheder ved at spille en mod en, men vi skal forbedre vores stabilitet i kampene, lyder det fra Simon Kjær.

Næste opgave for Simon Kjær og Milan er mod AS Roma i Serie, hvor Milano-klubben hidtil har vundet alle deres kampe i denne sæson.

Sikker sejr til Kjær og co.