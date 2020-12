Kjær og Milan imponerer: Kun overgået af Barcelona i 1948

Siden Simon Kjær ankom til AC Milan i begyndelsen af 2020 har klubben oplevet at komme helt på rette spor, og i denne sæson har de kursen mod deres første mesterskab siden 2011.

Samtidig har de også været ved at indhente en helt vild rekord onsdag aften, hvor de for 16. gang i træk scorede mindst to mål i en ligakamp. Her skal man helt tilbage til 1948 for at finde en klub, der har gjort noget lignende indenfor samme kalenderår.

Dengang var det Barcelona, som lavede 18 kampe i træk i løbet af dét år. Da der ikke er flere ligakampe tilbage for Milan i 2020, så kommer de ikke tættere på den gamle rekord.

Den seneste kamp i Serie A for Milano-klubben endte desuden med en sejr på 3-2 over Lazio, hvor det var et straffespark fraHakan Calhanoglu, der sikrede dem kamp nummer 16 i træk med mindst to mål.

Mens rekorden ikke er mulig at snuppe, så kan de i stedet glæde sig over, at de er det eneste hold i de fem største europæiske ligaer, der er ubesejrede i denne sæson, da Juventus senest tabte med 0-3 hjemme mod Fiorentina.

Endvidere er Milan på førstepladsen med ét point ned til Christian Eriksens Inter.

Simon Kjær har selv måtte sidde ude på det seneste grundet en skade, som han fik i begyndelsen af december i Europa League-kampen mod Celtic.

