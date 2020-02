Kjær og Zlatan klar til Eriksen-duel

Der venter en lækkerbisken i Serie A søndag aften, hvor Inter og AC Milan tørner sammen i det såkaldte Derby della Madonnina.

Søndag aften skal Christian Eriksen i ilden i sit første Milano-derby. Foto: Miguel Medina/ Ritzau Scanpix

Og her kan to danske landsholdsprofiler stå overfor hinanden. Simon Kjær er nemlig tilbage i truppen for AC Milan, efter at han sad over med sygdom i seneste spillerunde, og han kan stå overfor landsholdskollegaen Christian Eriksen, der sandsynligvis kommer i aktion for Inter.

Simon Kjær er også blevet kampklar. Foto: Ritzau Scanpix

Også Zlatan Ibrahimovic er tilbage i truppen for AC Milan. Ligesom Simon Kjær sad han over i den seneste kamp med sygdom.

Se hele AC Milans trup til kampen her:

Kampen bliver samtidig et møde mellem to særdeles formstærke mandskaber. AC Milan har ikke tabt i deres seneste fem kampe i Serie A, mens Inters seneste nederlag i Serie A var imod Juventus i oktober. Med en sejr kan Inter desuden kravle op på siden af Juventus på førstepladsen i Serie A.

Derbyet fløjtes i gang søndag aften klokken 20.45.

