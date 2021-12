Kjær skal under kniven

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det er skidt nyt til både Simon Kjær og de mange danske roligans.

AC Milan-stjernen skal fredag under kniven, hvor han skal opereres for en ledbåndsskade i sit venstre knæ.

'MR-scanningen og specialistvurderingen, Simon Kjaer gennemgik i morges, bekræftede behovet for en operation af venstre knæ for at reparere ledbåndsskaden. Operationen vil blive udført i morgen,' meddeler klubben ifølge flere italienske medier - heriblandt Gazzetta dello Sport og Gianluca Di Marzio.

Det fremgår ikke, hvor længe Simon Kjær kommer til at sidde ude med skaden.

Den 32-årige midtstopper udgik efter få minutters spil af onsdagens Serie A-kamp mod Genoa med, efter han kom skævt ind i en tackling og måtte bæres fra banen.

Torsdag formiddag blev der taget billeder af ham på krykker, da han var på vej ind på Clinica Columbus i det centrale Milano for at blive scannet.