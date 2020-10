Kjær uovertruffen: - Han er en granitmur

2020 har været en lang sejrsmarch for AC Milan og særligt Simon Kjær.

Landsholdets anfører har været en af grundpillerne i succeshistorien, hvor AC Milan kun har tabt to gange ud af 33 mulige kampe. De vandt endda også alle træningskampe op til den nye sæson ...

Torsdag bankede de på udebane skotske Celtic med 3-1, og nok engang blev Simon Kjær fremhævet og får sammen med tre andre bedste karakter i Gazzetta dello Sport.

Kjær bliver kaldt 'uovertruffen', mens bodyguarden lige foran, Franck Kessie, bliver kaldt 'kommandanten'. Sammen med Zlatan Ibraihimovic og den nye nordmand, Jens Petter Hauge, får de karakteren syv ud af ti, og det er tydeligt, at traditionsklubben har en solid central akse i holdet med Gianluigi Donnarumma på mål, Kjær i forsvaret, Kessie og den store svensker helt fremme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Kjær leverede en stor indsats for AC Milan i torsdagens Europa League-opgør mod Celtic. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af

Kjær havde selskab i forsvaret af den tilbagevendte anfører, Alessio Romagnoli, og de havde en god aften.

- Han er en granitmur. De slår løs, men de kan ikke overkomme ham, skriver den berømte sportsavis, der ligeledes roser makkeren, som dog ikke nåede helt op på danskerens niveau.

Før kampen havde Kjær fortalt om de store ambitioner, som holdet med Stefano Pioli i spidsen har sat sig med al den medvind, de har for tiden.

- Vi har en kæmpe appetit efter succes, og vi arbejder hårdt for at få AC Milan tilbage, hvor klubben hører til - i toppen af Serie A og international fodbold. Vi går altid på banen for at vinde, og når vi går ind i Europa League, så skal vores mål være at vinde trofæet, siger han til Goal.

- Jeg spiller noget af det bedste fodbold i min karriere, og 2020 har været fremragende for mig med ankomsten her og alle sejrene.

AC Milan har maksimumpoint efter fire kampe i Serie A - og efter en kamp i Europa Leagues gruppespil, hvor de også skal op mod Lille og Sparta Prag.

Hjerneskadet af tæsk: Nu er han død

Superligaen Indefra: Scorede Superligaklub for 40 mio. kr.