Kjær vækker opsigt

Simon Kjær er endelig kommet ud af sit skades-hi, og det er med et anderledes look.

Mandag troppede han nemlig op til træning hos AC Milan med en manbun, der står lige op i vejret og et langt mørkerødt skæg.

En kombination, der instinktivt giver associationer til vikinger - i hvert fald hvis man kigger i kommentarsporet til Kjærs seneste instagramopslag, der i skrivende stund har over 100.000 likes på 17 timer.

'Sikke en viking.'

'Vi venter på dig, viking.'

'Velkommen tilbage, viking,' lyder et udsnit af de mange kommentarer fra de italienske fans, der er akkompagneret af røde og sorte hjerter.

Simon Kjær er tilbage på træningsanlægget Milanello, efter at han pådrog sig en ledbåndsskade i en Serie A-kamp mod Genoa 1. december.

Han blev efterfølgende opereret og havde en lang genoptræning i sigte, men nu er han altså tilbage i træning med sine holdkammerater.

Gyldne lokker

Den danske landsholdskaptajn har rocket en alsidig række frisurer gennem tiden som professionel fodbodspiller. Se dem her:

Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

I 2008 så vi en Simon Kjær med kort hår, der gik ned over ørerne og i nakken samt en sparsom skægvækst. På billedet er han netop blevet solgt til Palermo fra FC Midtjylland.

Foto: Felix Ordonez/Ritzau Scanpix

Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Efterfølgende lod han håret vokse, og vi så ham ofte med det ikoniske pandebånd, der skulle holde styr på manken. På første billede ses han til EM i 2012.

Da håret blev for langt, blev det sat op i en klassisk manbun, som andet billede illustrerer.

Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Han klippede ikke håret før 2016, hvor han for første gang blev set med det look, der har tegnet et billede af en voksen og moden Simon Kjær, hvor skægget også fik lov at gro. Her ses han i kampen mod Tjekkiet i 2016.

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Og det fører os til den version af Simon Kjær, vi har set siden 2016 med den tilbagestrøgne frisure og det velholdte skæg. Nu er vi så gået ind i en ny æra med 'vikingen' Simon Kjær.