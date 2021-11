Kjærs chef forlænger

De har travlt med forlængelserne i AC Milan for tiden.

For en måned siden forlængede Simon Kjær sin aftale med Milano-klubben, og nu er turen så kommet til succestræner Stefano Pioli.

Fredag morgen ankom Pioli til Milans hovedkvarter for at underskrive en kontraktforlængelse, så parterne nu har papir på hinanden frem til sommeren 2023 med option på en sæson yderligere.

Den tidligere aftale stod til udløb i sommeren 2022, men Pioli har gjort det så godt, at AC Milan nu belønner ham.

- Vi er ambitiøse og ønsker at bygge noget stort, siger Stefano Pioli til Milan TV.

I sommeren 2020 pegede alt på, at Pioli var en færdig mand i Milan.

Ralf Rangnick var alles favorit til at overtage trænerjobbet på San Siro, men tyskeren fik tilsyneladende kolde fødder.

I stedet valgte Milan at forlænge med 56-årige Pioli. Han havde overtaget ansvaret i oktober 2019 og blev dengang anset som en overgangsfigur.

Men med Pioli på bænken og Kjær og Zlatan på banen vendte fodboldlykken i den italienske storklub, og AC Milan er nu igen blandt de bedste klubber i Italien.

- Jeg er begejstret over at kunne fortsætte den rejse, som begyndte for lidt over et år siden, og som giver os resultater på banen.

- Vores mål er at bygge et hold, der kan konkurrere med de bedste hver sæson, siger Milan-legenden Paolo Maldini, der i dag er teknisk direktør i klubben.

AC Milan sluttede på andenpladsen i Serie A i sidste sæson. Aktuelt er de også på andenpladsen - à point med førende Napoli.