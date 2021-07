Kjærs Milan henter fransk stjerne

Den franske verdensmester Olivier Giroud bliver holdkammerat med Simon Kjær i AC Milan. Milano-klubben har betalt 7,5 mio. kr. for den aldrende franske angriber

Simon Kjær får en prominent ny holdkammerat i AC Milan.

Den franske angrebsstjerne Oliver Giroud blev lørdag præsenteret som en ny spiller i Milano-klubben.

Den 34-årige angriber er hentet i Chelsea, som han i sidste sæson var med til at føre til Champions League-triumf.

Olivier Giroud har tilbragt næsten et årti i Premier League. Først tørnede han ud for Arsenal, og de seneste år har den store angriber tørnet ud for Chelsea.

Han scorede 11 gange i 31 kampe i sidste sæson for Champions League-vinderne.

Selvom han snart runder 35, har Giroud vist, at han fortsat kan begå sig på den store scene.

Han var en del af den franske EM-trup og står noteret for foreløbig 46 mål i 110 kampe for Les Bleus.

Kun Thierry Henry har lavet flere mål i den franske trøje.

Christian Eriksens Inter har tidligere været ude efter Giroud, men det bliver altså en anden Milano-klub, der får glæde af ham i de kommende sæsoner.

Efter ni sæsoner og 90 scoringer i Premier League skal Olivier Giroud nu prøve kræfter med Serie A. Foto: Piero Cruciatti/Ritzau Scanpix

Football Italia skriver, at AC Milan bare betaler én mio. euro (7,5 mio. kr.) for Giroud.

Kvalificerer AC Milan sig til Champions League, og opnår Giroud et vist antal kampe, kan beløbet stige til det dobbelte.

Olivier Giroud har fået trøje nummer ni i Milan.